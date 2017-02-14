أقسم الداعية الإسلامي خالد الجندي، على الهواء، قائلا: «أقسم بالله أنا كنت بنام تحت السرير بتاع والدتي على البلاط، علشان لم تصحى من النوم أساعدها في الدخول لدورة المياه»

وقال خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»: «أنا عايش على دعوة واحدة من والدتي رحمها الله، فهي كانت دائما تقول لي: ربنا يحبب فيك خلقه».وطالب الداعية الإسلامي الشباب بطاعة الوالدين، وتوفير سبل الراحة الكاملة لهم؛ لأن دعوتهم حماية له، وتكريم من الله.