عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، يفيد بتوجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إلى مقر البرلمان للمشاركة في جلسة التصويت على التعديل الوزاري

وكان عدد كبير من الأعضاء مستاءون من الحكومة، ومن الأسماء التي تردد اختيارها بالتعديل، ومن طريقة الاختيار التي تم وفقًا لها اختيار تلك الشخصيات.