قال محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بـ3 بيانات عاجلة ضد الحكومة، قبيل التعديل الوزاري، موضحًا أن هناك بيانين بشأن عدم عرض قرض صندوق النقد الدولي على المجلس، مشيرة إلى أن ذلك يعد مخالفة دستورية صريحة

وأضاف «بدراوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «عين على البرلمان»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، أن البيان الثالث خاص بارتفاع الأسعار ووصول التضخم إلى 30%، في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر، مؤكدًا أن ذلك يضر بالمواطن.