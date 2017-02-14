أكد المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، أنه لن يسمح بانقسام حزب المصريين الأحرار

وروى «ساويرس» قصة سيدتين كانتا تتشاجران من أجل طفل، وكل سيدة تقول هذا ابني، ثم جاء النبي سليمان - عليه السلام - وقال: «إحنا نقسم الطفل إلى نصفين وكل واحدة تأخذ نصف»، وعندما أقرت واحدة على الموافقة، رد قائلًا: «الأم هي من تخاف على ابنها ولا توافق على تقسيمه».وأضاف «ساويرس»، في المؤتمر الصحفي بمقر حزب المصريين الأحرار، مازحًا: «أنا بقى الأم بالنسبة لحزب المصريين الأحرار»، مؤكدًا أنه لا يرغب في تدمير الحزب نهائيًا، وأوضح أنه سوهاجي الأصل ولن يسمح بالتنازل عن حقه لأحد. يذكر أن مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار نظم مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، بمقر الحزب بشارع الشيخ ريحان «بيت الأحرار» للكشف عن العديد من الكواليس والأسرار في أزمة الحزب الحالية.