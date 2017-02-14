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بالفيديو.. برلماني: «إحنا بنغلس على الوزير لصالح المواطن»
14
فبراير
2017
15:48 PM
قال النائب |حسين أبو جاد| عضو مجلس النواب، إنه تم الاجتماع مع وزير البيئة للحديث عن مشكلات محافظة القليوبية، مؤكدًا أنه تم الحديث حول فحص السيارات، حتى يمكن الحد من الملوثات البيئيةوأكد خلال لقائه ببرنامج «عين على البرلمان»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة تهتم بكل ما يخص المواطن المصري، ويتم استدعاء الوزير المختص لحل المشكلة، مضيفًا: «إحنا بنغلس على الوزير لصالح المواطن المصري».وأوضح أن هناك مشكلات عديدة بدور الأيتام في مصر، مشددًا على ضرورة وضع قوانين صارمة للحد من ظاهرة تعذيب الأيتام، مشيرًا إلى وجود دورات تدريبة للعاملين في هذه الدور، حتى يصلحوا للتعامل مع الأطفال.
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