استنكر المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، عدم ثقة المصريين في بعضهم، قائلًا: «مشكلتنا في البلد دي إنه محدش بيصدق لما نلاقى إنسان بيقول أنا بشتغل حبا في البلد»

وأضاف «ساويرس»، في المؤتمر الصحفي بمقر حزب المصريين الأحرار: «نلاقى الناس بيقولوا عليه ده كلام قهاوي.. ليه دى أحسن بلد في الدنيا والمصريين دول أحسن ناس».يذكر أن مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار نظم مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، بمقر الحزب بشارع الشيخ ريحان «بيت الأحرار» للكشف عن العديد من الكواليس والأسرار في أزمة الحزب الحالية.