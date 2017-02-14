أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن هذا الشعب المصرى صمد طويلًا أمام تحديات ومؤامرات، نصفها كان كافيًا لاقتلاعه من الجذور

وأضاف «الطيب»، خلال كلمته بالاجتماع التشاوري حول مبادرة تعزيز |القيم والأخلاق|: إن من جاوز السبعين عامًا يدرك أن مصر وطن كتب له البقاء والخلود.وأوضح أن حياته مرت بعدة حروب، أولها في سن العشر سنوات، وهي حرب العدوان الثلاثى 1956، وجاءت بعدها حرب 1967، ثم انتصار 1973، وقال:|ما كدنا ننعم بالسلام حتى اندلعت حرب الإرهاب التي مازالت معلنة حتى الآن|.