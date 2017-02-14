اخبار مصر
-
رياضة
- طلب إحاطة لوزير الرياضة بسبب نقل مقر الاتحاد الأفريقي للسلة
- الأهلي ينهي مرانه الصباحي بالكرات الثابتة استعدادا للدراويش
- مسعد عوض يغادر مران الأهلي بعد إفاقته
- بالصور.. تجمع نجوم الأهلي حول مسعد عوض بعد الإغماء
- حارس الأهلي يتعرض للإغماء وإيقاف المران
- «العشري» يؤجل مشاركة «طلبة» بمباريات إنبي
- المصري يطالب اتحاد الكرة بزيادة عدد الجماهير لـ10 آلاف بلقاء العودة
- البدري يقود تدريبات خاصة للمهاجمين بمران الأهلي
- «ريبيري» يغيب عن بايرن ميونيخ في لقاء أرسنال
- حالة هلع في مران الأهلي بسبب مسعد عوض
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. شيخ الأزهر: من جاوز السبعين عاما يدرك خلود مصر
14
فبراير
2017
12:48 PM
أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن هذا الشعب المصرى صمد طويلًا أمام تحديات ومؤامرات، نصفها كان كافيًا لاقتلاعه من الجذوروأضاف «الطيب»، خلال كلمته بالاجتماع التشاوري حول مبادرة تعزيز |القيم والأخلاق|: إن من جاوز السبعين عامًا يدرك أن مصر وطن كتب له البقاء والخلود.وأوضح أن حياته مرت بعدة حروب، أولها في سن العشر سنوات، وهي حرب العدوان الثلاثى 1956، وجاءت بعدها حرب 1967، ثم انتصار 1973، وقال:|ما كدنا ننعم بالسلام حتى اندلعت حرب الإرهاب التي مازالت معلنة حتى الآن|.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. شيخ الأزهر: من جاوز السبعين عاما يدرك خلود مصر
بالفيديو والصور..«ثابت البطل» قصة وفاء للأهلي «بروفايل»
بالفيديو.. مواطنون عن هدايا الفلانتين: "ظروفنا صعبة والأسعار نار"
بالفيديو- البابا تواضروس: الطفل المصري أغلى مادة خام على أرض الوطن
مصادر تركية: ضبط فرنسي العقل المدبر لمنفذ هجوم إسطنبول
بالفيديو.. شيخ الأزهر: المصريون عانوا عبر التاريخ من الحروب
«تواضروس» يقترح معايير جديدة لكليات التربية
تواضروس: تراجع دور الأسرة في التربية وراء العديد من المشكلات
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع