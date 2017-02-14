طالب محمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، بمحاكمة وزير التموين بسبب الفساد وإهدار المال في بطاقة التموين

واتهم خلال لقائه في برنامج «صح النوم» تقديم الإعلامي محمد الغيطي المذاع على فضائية «LTC»، مدير مباحث التموين بأنه سبب الفساد في وزارة التموين، موجها الشكر لوزير الداخلية لنقله مدير إدارة مباحث التموين في الحركة الأخيرة.