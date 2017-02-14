تهرب اللواء أحمد تيمور نائب محافظ القاهرة، من الرد على أسئلة الإعلامية ريهام سعيد بعد مواجهته بإصداره تراخيص لعدد من كافيهات منطقة النزهة بحي مصر الجديدة وتركها دون إجابة

كانت الإعلامية خلال برنامج «صبايا الخير» المذاع على فضائية «النهار»، واجهت نائب محافظ القاهرة بتوقيعه على إصدار تراخيص لكافيهات منطقة مصر الجديدة أثناء عمله كقائم بأعمال محافظ القاهرة بعد تولي الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة السابق، منصب وزير النقل.