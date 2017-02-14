أرجع محمود حمدي لاعب نادي الزمالك، السبب في إطلاق لقب «الونش» عليه، قائلًا: «لاعبو نادي طلائع الجيش هم الذين أطلقوا اللقب عليّ بسبب تمسكي بالكرة في الملعب»

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»، إن بدايته كانت في مراكز شباب الشرقية وانتقل لفريق طلائع الجيش ثم إلى إلى نادي الزمالك، مضيفًا أن اكتشاف المواهب الكروية من القرى والأحياء أصبح شبه منعدم عما قبل.