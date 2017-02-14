داعب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الإعلامي وائل الإبراشي على الهواء، قائلا:«إحساسك إيه وأنت أهلاوي وقلبك بيتقطع والكأس أمامك»

وقال الإبراشي خلال برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»: «لازم نفرح عشان السباق في تحقيق البطولات بين الأهلي والزمالك يستمر».