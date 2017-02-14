قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مسئولى النادي الإماراتي رفضوا السماح لي بالنزول لمنصة الاحتفال لتسلم الكأس بسبب الكارنيه

وأضاف خلال لقائه في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»، أن مسئولي الإمارات خصصوا كارنيهات خاصة لحضور المباراة وأخرى لحضور حفل تسلم الكأس.وأوضح أن تنظيم المباراة كان رائعا، وحضور الجماهير كان مشرفا جدا، بالإضافة إلى الاستاد والكرنفال الاحتفالي، كان شيئا مشرفا.