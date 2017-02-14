كشفت الإعلامية ريهام سعيد، تفاصيل محاولة القبض عليها بعد خروجها من مبنى محافظة القاهرة، عقب إجرائها لقاءً تليفزيونيًّا مع نائب محافظ القاهرة اللواء أحمد تيمور

وقالت خلال برنامج «صبايا الخير» المذاع على فضائية «النهار»: «توجهت لإجراء لقاء تليفزيوني مع اللواء تيمور وبعد الانتهاء منه خرجت من مكتبه وبعد استقلالي السيارة فوجئت بأحد أفراد الحراسة الأمنية لنائب محافظ القاهرة يقف بجواري ويقول لي انزلي كلمي الباشا، فقلت له: مين الباشا، ومش هكلم حد، ومعنديش باشا، ففوجئت بنائب المحافظ يوبخ فرد الحراسة الخاص به».