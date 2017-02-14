روى الملحن صالح أبو الدهب، كيف بدأ طريقه بأغنية لعمرو دياب بالصدفة، عندما كان يعد أغنية للفنان حكيم تتماشى ألحانه مع نوعية غناء حكيم اسمها |روحي|، وعندما ذهب للاستوديو وجد الفنان عمرو دياب هناك

وقال خلال لقائه مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها |صاحبة السعادة| على شاشة |سي بي سي|، إنه قرر تغيير اللحن من صاخب وشعبي نوعًا ما إلى لحن هادئ يتناسب مع نوعية غناء الفنان عمرو دياب، وكانت الكلمات للدكتور مدحت العدل، ثم أرسل العامل لإخبار الفنان عمرو دياب أن هناك شخصا من طرف الدكتور مدحت العدل يرغب في لقائه، بالفعل خرج له وقدم له الأغنية التي نالت إعجابه وقرر أخذها فورا، وكان يود الاتصال بالدكتور مدحت العدل لكنه منعه معللا أنه سيأتي له في الطريق بعد قليل. وأضاف: |كلمت الدكتور مدحت العدل بسرعة عشان أفهمه اللي عملته، وأبلغته بالقصة وقعد يقولي إزاي أغنية شعبي يأخذها عمرو، قولتله ما أنا غيرت اللحن وأنا قاعد في الاستوديو، ضحك ومن وقتها وهو تبناني فنيًا، وفتح لي أبوابا كثيرا|.