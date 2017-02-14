وجهت متصلة، سؤالا للدكتور مبروك عطية، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، قائلة: |أنت رافض يتقالك شيخ ليه أنا مش فاهمة؟|

من جانبه رد مبروك عطية، خلال لقائه ببرنامج |يحدث في مصر|، المذاع على قناة |إم بى سى مصر|، تقديم شريف عامر: |أرفض تمامًا أن ينادي البعض بالشيخ.. فالشيخ هو مولانا الإمام الأكبر شيخ الأزهر.. كما ينادي للشيخ الذي يقرأ القرآن الكريم على المقابر وأنا مابقراش في المقابر|.