فتحت الإعلامية ريهام سعيد النار على سخرية البعض من لاعب خط وسط الأهلي حسام غالي في مباراة السوبر بعد تسديده ضربة ترجيح في السماء، قائلة: «إيه السكينة اللي بنحطها على رقبة الناس دي، هو في حد مبيغلطش، الكل بيغلط»

وقالت خلال برنامج «صبايا الخير» المذاع على فضائية «النهار»: «إحنا كده.. لما حد فينا يغلط الكل يجري يجيب السكينة.. ولما الحضري كان بيصد أهدافا في مباريات بطولة الأمم الأفريقية تحول للسد العالي والكل هيص، وفي تصوري أن الشعب المصري هو السبب في خسارة اللقب الأفريقي؛ لأنه حول عصام الحضري لبطل، وطلعنا بيه السما، وهو يستحق ذلك، ولكن كان يجب الانتظار بعد الفوز بالبطولة».