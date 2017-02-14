قال أحمد مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن النادي يهتم بأدق التفاصيل الخاصة باللاعبين، وبحياتهم الشخصية حتى تدعمه وتحسن من مستواه

وأضاف خلال لقائه ببرنامج |العاشرة مساء|، المذاع على قناة |دريم|، تقديم وائل الإبراشي، أنه كان يتصل باللاعب أسامة إبراهيم عندما أصيب بألم في الأسنان، متابعًا: |النادي له طريقة مختلفة في التعامل مع لاعبيه|.