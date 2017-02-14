قال محمود جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، |إنه لا يقصد إهانة الفريق المنافس عندما يخرج لسانه|، مشيرا إلى أنها حركة عفوية لا يقصد بها أي شيء

وأضاف خلال لقائه في برنامج |العاشرة مساء|، المذاع على قناة |دريم|، أنه ينتظر في ضربات الجزاء ولا يتحرك قبل أن يركلها لاعب الفريق الآخر، متابعا: |أتدرب جيدا على ضربات الجزاء|.