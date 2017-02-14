تحدث الملحن عصام كاريكا خلال لقائه مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج |صاحبة السعادة| المذاع على شاشة |سي بي سي|

وقال عصام كاريكا: |إنه خاض العديد من التجارِب الفنية، منها ظهوره في فيلم |عايز حقي| والذي قامت إسعاد يونس بإنتاجه، وأثناء الحديث عنه تذكر العديد من مشاهد الفيلم، أبرزها مشهده مع الفنان هاني رمزي الذي جمعهما بفتاة ليل.وتطرق |كاريكا| في حديثه عن علاقاته بالكينج محمد منير قائلا: |في بداية الأمر رفض محمد منير مقابلتي، ولكنه توسط لإحدى الصحفيات وقتها وتدعى سماح عبد الرحمن التي توسطت له، وشددت عليه أن المقابلة ستكون فقط خمس دقائق، لافتا إلى أن المقابلة التي أجراها مع منير استمرت قرابة الـ7 ساعات، ورفض منير تركه لإعجابه بما عرض عليه من أعمال، ليقوم في نهاية الأمر بعمل أغنية له بعنوان |أنا عمر عيني|.وعن سبب تسميته بـ|كاريكا| أوضح أنه اقتبس اللقب من لاعب كرة قدم كان يدعى بهذا الاسم؛ لأنه وجد أن وضع اسمه كما هو عليه وهو عصام عبد العزيز محمد أحمد لن يساهم في شهرته.