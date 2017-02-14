تطرق الملحن وجيه عزيز خلال لقائه في برنامج |صاحبة السعادة| المذاع على قناة |سي بي سي| عن بداياته الفنية وكيف تحقق حلمه في العمل مع |الكينج| محمد منير

وقال وجيه عزيز في حواره مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس إنه كان يحلم منذ دخوله عالم الفن أن يعمل مع الفنان محمد منير، وعندما قرر عماد الدين أديب إنتاج ألبوم له فوجئ أن منير أبدى إعجابه بأغنية |عصفور| و|صغير السن| وطلب منه غنائهما وبالفعل استجاب لطلبه، عقب ذلك تعاون مع منير في أكثر من عمل في ألبوم |لون الحرية|، ولحن له 4 أغاني، إضافة إلى تلحينه أغنيته الشهيرة |ممكن|، والتي تركت أثرا واسعا لدى محبي ومستمعي منير.وأضاف عزيز أنه قام بطرح 4 ألبومات خاصة به، الأول كان 1990 بعنوان |بإيدي| والثاني كان عام 1997 بعنوان |بليل|، ثم |زعلان شوية| عام 2003 والأخير كان عام 2007 بعنوان |ناقص حتة|.وعن سبب أعماله القليلة أكد وجيه عزيز أنه يرغب في تقديم ما يشعر به فقط، إلى جانب الرفض أن يتعامل بمبدأ أن المستمع زبون، وهو سلعة بالنسبة له.