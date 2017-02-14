بالفيديو.. الإبراشي يسخر من بنطلون لاعب نادي الزمالك على الهواء

سخر الإعلامي وائل الإبراشي من بنطلون محمد ناصف لاعب نادي الزمالك، قائلا: «هل المستشار مرتضى منصور رئيس النادي رأى هذا المشهد؟»

وطالب الإبراشي، خلال برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، من مخرج البرنامج بتسليط الكاميرا على بنطلون لاعب الزمالك المقطوع.ورد لاعب نادي الزمالك قائلا: «قطع البنطلون بسبب الكلب الموجود عندي في البيت»، فقال «الإبراشي»: «إنت عايز تخرج من المأزق ده يعني؟».