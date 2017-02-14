أحرجت متصلة تدعى «إنجي» من الإسكندرية الإعلامي معتز الدمرداش، على الهواء، قائلة: «هو سعادتك اتجوزت إزاي؟»، موضحة: «لا يجوز للفتاة حضور دروس لتدريس الثقافة الجنسية في المدرسة»

وقالت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»: إن المطالبين بتدريس الثقافة الجنسية في المدارس، يروجون للفسق، وهناك قضايا كثيرة أهم جدا من تدريس الثقافة الجنسية في المدارس.ورد «الدمرادش» على المتصلة قائلا: «حضرتك سيدة محافظة، ورأيك على عيني ورأسي، ولكي مطلق الحرية».