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بالفيديو.. رئيس تجارة الجملة: 25 جنيها سعر كيلو الدواجن
13
فبراير
2017
21:47 PM
قال جمال الشرقاوي رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين: إن تكلفة كيلو السكر أعلى من سعر البيع، والدولة تتحمل الفرق، وهناك 6 آلاف منفذ لبيع السلع الغذائية، على مستوى الجمهوريةوأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم»، المذاع على فضائية «LTC»، تقديم الإعلامي محمد الغيطي: إن سعر كيلو الدواجن في المجمعات الاستهلاكية 25 جنيها للكيلو، المحلي أو المستورد، وهو يباع في الخارج بـ 35 جنيها.وأوضح: إن الدولة قامت بتوفير السكر والزيت للمواطن على بطاقات التموين، والدواجن بأسعار رخيصة.
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