قالت الخبيرة المصرفية الدكتورة بسنت فهمى عضو مجلس النواب، إن السياسة التي اتخذها البنك المركزي كانت سببا في انخفاض أسعار الدولار مقابل الجنيه، لافتة إلى أن البنوك لديها احتياطي كاف لتلبية احتياجاتها من العملات الصعبة

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم» تقديم الإعلامي محمد الغيطي المذاع على فضائية «LTC» أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا جديدا في أسعار السلع الغذائية، وارتفاع معدل التضخم الاقتصادي.وأوضحت أن الأمور ليست مستقرة، والعالم متقلب، مؤكدة «في حال تحرك عجلة الإنتاج وعودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية قد يؤدي لانخفاض أسعار الدولار ليصل إلى 4 جنيهات».