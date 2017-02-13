كشف أيمن الشربيني، والد الشاب الذي تعرض للتعذيب بدمياط، تفاصيل الاعتداء على نجله وتمزيق جسده بـ210 غرز، لافتًا إلى أن المشكلة بدأت بخلاف على أسبقية تأجير لعبة تنس الطاولة |بنج بونج|، مشيرًا إلى أن صاحب الخلاف مع نجله هم مجموعة من البلطجية تربصوا به وتم اقتياده إلى منطقة بعيدة عن السكان وقاموا بالتناوب على ضربه والاعتداء عليه بالسلاح الأبيض

وأشار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، تقديم معتز الدمرداش، إلى أن نجله عاش مذبحة حقيقية لا يمكن وصفها، موضحًا أن قوات الأمن لم تلق القبض على المتهم حتى الآن، لافتًا إلى أن الشرطة طلبت منه العثور على المتهم وتسليمه.وأوضح أن حالة نجله الصحية في تدهور شديد وأنه غير قادر على النطق بشكل كامل.