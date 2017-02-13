روى وائل رجب، تفاصيل قيده بسجلات الأحوال المدنية أنه |متوفى| منذ 8 سنوات، مضيفًا أنه ذهب للسجل المدني بمركز طامية بمحافظة الفيوم لتجديد بطاقة الرقم القومي الخاص به بعد انتهائها، لافتًا إلى أنه عند استلامه البطاقة الجديدة خلال الموعد المحدد لم يجدها، حتى تأخرت أكثر من شهر ونصف

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، تقديم معتز الدمرداش: أنه فوجئ بأحد موظفي السجل المدني يتصل به ليخبره بأنه لن يتم إصدار بطاقة رقم قومي له، وذلك بسبب وفاته منذ سنوات، مردفًا: |الموظف قاللي لما إنت متوفي من 8 سنوات مقولتش ليه؟!|، لافتًا إلى أنه يبلغ من العمر 34 عاما، ويتمتع بصحة جيدة ويعمل بشركة الكهرباء.وأشار إلى أنه شارك في انتخابات 2012 والاستفتاء الدستوري إبان إدارة المجلس العسكري حكم البلاد.