بكت متصلة تدعى «أم ندى» من أسيوط، على الهواء بسبب عدم قدرتها على استخراج بطاقة تموين

وطالبت في مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم» المذاع على فضائية «LTC» تقديم الإعلامي محمد الغيطى، رئيس الحكومة بتغيير وزير التموين بسبب فشله في توفير السلع الغذائية، موضحة «سعر زجاجة الزيت بـ 18 جنيه وكيلو السكر بـ 20 جنيها ومش عارفة اشترى عيش من المخابز علشان مش معايا بطاقة تموين».وتابعت: «مش لاقيين نأكل عيالنا، وهنموت من الجوع، وقدمت على طلب استخراج بطاقة تموين ومحدش بيسمعنى».