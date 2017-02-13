انتهت مباراة المقاولون العرب أمام الاتحاد، بفوز الأخير بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب لاعبي المقاولون العرب على مجريات اللعب، واستطاعوا تهديد مرمى الخصم بأكثر من كرة، بينما حاول لاعبو الاتحاد الرد بأكثر من كرة خطر.ومع انطلاق الشوط الثاني، أحرز كابونجو كاسونجو مهاجم الاتحاد السكندري الهدف الثاني، في شباك المقاولون، بالدقيقة 68 من المباراة.وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 23، ويحتل المركز التاسع، بينما يتجمد رصيد المقاولون عند النقطة 24، ويحتل المركز الثامن.