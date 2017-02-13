أعلن صلاح حسب الله عضو مجلس النواب، أن الدكتور علي مصيلحي عضو مجلس النواب سيتولى حقيبة الاستثمار في التعديل الوزاري الجديد، ونائب رئيس مجلس الوزراء للمجموعة الاقتصادية

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدكتور هشام الشريف سيتولى حقيبة التنمية المحلية خلفا للدكتور أحمد زكى بدر، والدكتور عوض الخولى مرشحا لوزارة التعليم العالى خلفا للدكتور أشرف الشيحى، والدكتور محمد سويلم وزيرا للتعليم خلفا للدكتور الهلالى الشربينى.وأكد أن الدكتورة لبنى هلال وزيرة لحقيبة التخطيط خلفا للدكتور أشرف العربى.