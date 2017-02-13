قالت الإعلامية مفيدة شيحة: إن كل ما تحتاجه المرأة في عيد الحب هو «الكلام الحلو»، وليس الهدايا والأشياء المادية

وأضافت، في برنامج |الستات ما يعرفوش يكدبوا| المذاع على قناة |سي بي سي|: «كل راجل بكره عيد الحب، مطلوب منك حاجتين في منتهى البساطة، إصحى الصبح، اضحك في وش مراتك، وقولها كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. مش عايزين هدايا ولا ورد في الفالنتين.. عايزين كلمتين حلوين، الصبح في بداية اليوم، علشان يكون اليوم حلو». ومن جانبها علقت الإعلامية منى عبد الغني مداعبة: «يا ساتر يارب، هو مفيش حد بيقول كلمة حلوة كل يوم»، وتابعت: «المفروض يقول كلام حلو، وممكن تقوله هي كلام حلو، اسمعوا كلام مفيدة، وأرجوكم قولوا كلام حلو كل يوم».