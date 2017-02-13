أكد حازم حجازي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي، أنه من المتوقع أن يسجل الدولار 15 جنيها بنهاية فبراير الحالي، لافتًا إلى أن توقعات المحللين الاقتصاديين تؤكد حدوث تراجع حاد في سعر صرف الدولار بنهاية الشهر الحالي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |أسواق وأعمال|، المذاع على قناة |ON LIVE|، أن حصيلة البنك الأهلي من الدولار الثلاثة أيام الماضية وصلت لـ150 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن انخفاض الإنفاق على السفر والمشتريات في الخارج ساهموا في تراجع الطلب على الدولار.وأضاف أن الأيام الأخيرة شهدت إقبالا كبيرًا من قبل العملاء على تحويل عملاتها الأجنبية للجنيه.