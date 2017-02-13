قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي: إن زبيبة الصلاة ليست لها علاقة بقوة إيمان المسلم، مؤكدًا أن «زبيبة الصلاة» مرض فطري، ومشكلة جلدية، ناتجة عن دورات المياه، وانعدام النظافة داخل المسجد

وتابع، خلال برنامج |لعلهم يفقهون|، المذاع على قناة |dmc|، أنه لا يوجد شخص بالجاليات الإسلامية بأوروبا والغرب من المواظبين على أداء الصلاة والملتزمين دينيًا بجبهته «زبيبة الصلاة»، مرجعًا ذلك لزيادة الاهتمام بالنظافة داخل حرم المساجد هناك، وفصل دورات المياه عن المساجد.