سألت سيدة عالما أزهريًا، قائلة: «القطط في البيت تأذينى، هل يمكن التخلص منها»، جاء ذلك في حلقة اليوم الإثنين، من برنامج «فتاوى»، المذاع على فضائية «الحياة»

وأجاب الدكتور أحمد صبري، من علماء الأزهر، على السؤال قائلا: «دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض»، مؤكدًا إذا كانت القطة بالفعل تؤذي الأطفال أو سكان المنطقة، هذه الحالة فقط يمكن تسميمها أو تسليمها إلى الجهات المعنية بالأمر.