عرضت فضائية «RT» مشاهد حية من لحظات انهيار سد أوروفيل شمال كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية

وأعلنت السلطات الأمريكية عن إجلاء 188 ألف شخص من سكان مدينة أوروفيل في شمال كاليفورنيا جراء انهيار أعلى سد في الولايات المتحدة.يبلغ ارتفاع السد 235 مترًا ويمتد لمسافة تتعدى الكيلو مترين، وتسبب ثقب في جداره في انهمار المياه منه، وتسعى السلطات المختصة لإصلاح تلك الكارثة بإلقاء الصخور بالطائرات الهليكوبتر لسد الفجوة في السد، وبدء عمليات الإصلاح الدائمة.