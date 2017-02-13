عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، أولى اللقطات من موقع انفجار بوسط مدينة لاهور شرقي باكستان، وتظهر قوات الشرطة محاولة لإخلاء المكان حفاظًا على سلامة المواطنين

وعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، خبر عاجل منذ قليل، بوقوع انفجار بوسط مدينة لاهور شرقي باكستان.