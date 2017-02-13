عرض برنامج «صباحك عندنا»، المذاع على فضائية «المحور»، اليوم الإثنين، تقديم الإعلامي أحمد الشاعر، مقطع فيديو مصورا من داخل أحد المصانع لطلمبات مياه «تحت السلم» يكتب عليها صنع في إيطاليا رغم صنعها محليًا

جاء ذلك خلال حملة لمباحث التموين على المصنع بقيادة العقيد خالد حسني.وقال العقيد خالد حسني، إن المنتجات مصنعة محليًا ولكن يكتبون عليها مستوردة لبيعها بأسعار عالية، مؤكدًا أن الخامات رديئة وبها صدأ وقد تسبب الكثير من المشكلات الصحية.