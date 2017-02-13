عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لحظة مغادرة طائرة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، مطار أوتاوا، متجهة إلى واشنطن

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن الكنديين سيرحبون بالفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب.جاء ذلك التصريح بعد يوم واحد من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين من 7 دول إلى الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر.