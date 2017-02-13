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بالفيديو.. موظف أمن بمستشفى: «علاء عابد حلف بالطلاق يحبسني»
13
فبراير
2017
15:47 PM
حرر عماد الدين محمد، مشرف أمن بمستشفى الصفا الاستثماري، محضرا ضد «علاء عابد» رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، يتهمه بالسب والقذفقال عماد الدين محمد: إنه يعمل مشرف أمن بمستشفى الصفا الاستثماري، وأثناء تواجده في المستشفى جاء «علاء عابد» عضو مجلس النواب لزيارة والد زوجته الساعة 12 مساء، مشيرا إلى أن ذلك التوقيت غير مخصصٍ للزيارة.وأضاف أنه حاول أن يوضح لـ«علاء عابد» أن الزيارة ممنوعة لكنه صعد الأسانسير، ولم يتقبل كلامه، مضيفًا: «صعدت معه حتى أعرف رقم الغرفة التي سيزورها، وأثناء تواجدنا بالأسانسير قلت له «يا فندم حرام عليك أنت كده هتأذيني في عملي»، فرد عليه عابد قائلا: «أنت مش عارف أنا مين؟ أنا بدخل أي مكان في أي وقت»، قلت له مش عارف حضرتك، فرد عليه «عابد»: «أنت عيل..... تتعرف عليا بتاع إيه!». وتابع: «أخذت رقم الغرفة التي دخلها عضو مجلس النواب، وأبلغت مدير الأمن الليلي بالواقعة ونزلت إلى مكتبي أباشر عملي، وبعد مرور وقت قصير تفاجأت به أمامي، وقال لي «أنا عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان، أنا هاعلمك إزاي تعمل.... عليا»، فرديت عليه: «أنا مشرف أمن وبنفذ تعليمات إدارة المستشفى، بعدم دخول زوار إلى المستشفى بعد الساعة 10 حرصا على راحة المرضى».وأشار عماد إلى أن «علاء عابد» هدده أنه سيقوم بسجنه و«يعلمه الأدب»، واتصل بقسم الشرطة، وكتب مذكرة وادعى فيها أني قُمت بسبه وقذفه، مضيفا: «وصل ضباط المباحث واقتادوني إلى القسم، وفي منتصف الطريق اتصل بهم عضو مجلس النواب ليأخذوا مذكرة أخرى ادعى فيها أني سرقت أدوية وبعض المتعلقات الخاصة بوالد زوجته من داخل الغرفة بالمستشفى».وأوضح مشرف الأمن أن أحد زملائه أخبره أن النائب اتصل بأحد معارفه ليستعلم عن عقوبة السب والقذف، فاقترح عليه أن يتهمه بسرقة أدوية من داخل غرفة والد زوجته.تحرر عن ذلك المحضر بقسم شرطة العجوزة، وتم عرضه على النيابة العامة التي أخلت سبيله بضمان محل عمله.وحرر مشرف الأمن محضرا ضد «علاء عابد» رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بتهمة السب والقذف.
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