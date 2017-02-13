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بالفيديو.. كلمة السيسي بالمؤتمر الصحفي مع نظيره اللبناني
13
فبراير
2017
13:49 PM
عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كاملة بالمؤتمر الصحفي، مع نظيره اللبناني ميشال عون بقصر الاتحاديةورحب السيسي، بنظيره اللبناني ميشال عون، لزيارته لمصر، مجددًا التهنئة للبنان على إتمام الاستحقاق الدستوري وتشكيل حكومة جديدة واختيار ميشال عون رئيسًا جديدًا للبلاد، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان في جميع المجالات.وأكد السيسي ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ولبنان في القارة الأفريقية، مضيفًا أن مصر تثق في أن قيادة الرئيس ميشال عون، ستعزز من قدرة لبنان على مواجهة التحديات.وأشار إلى ثقته في قيادة ميشال عون الرئيس اللبناني، وقدرته في تعزيز الاستقرار في بلاده، وأن لبنان الحر يعد عامل قوة للمنطقة العربية واستقراره مهم لأمن المنطقة.وقدم السيسي، الشكر إلى الرئيس اللبناني ميشال عون على دعوته لزيارة بلاده، مؤكدًا أنه سيقوم بزيارة لبنان خلال الفترة القليلة القادمة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ونظيره اللبناني المنعقد حاليًا بقصر الرئاسة |الاتحادية|.يذكر أنه وصل، صباح اليوم الإثنين، رئيس لبنان للقاهرة في زيارة رسمية على رأس وفد رسمي يضم وزراء الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والمالية على حسن خليل، والداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والاقتصاد والتجارة رائد خوري، والدولة لشئون رئاسة الجمهورية بيار رفول والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في مصر أنطوان عزام.
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