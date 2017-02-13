أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستعدادات الجارية للقمة العربية المقبلة في الأردن

وأضاف «عون» أن لبنان ومصر تجمعهما علاقات تاريخية، مؤكدًا حرصه على تكثيف التعاون في الفترة المقبلة.وأوضح أن تعاليم الأديان السماوية تنهى عن جميع العمليات الإرهابية.