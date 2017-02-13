قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر إلى الرئيس اللبنانى ميشال عون على دعوته لزيارة بلاده، مؤكدًا أنه سيقوم بزيارة لبنان خلال الفترة القليلة القادمة، حيث دعا «عون» خلال مؤتمر صحفى، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إجراء زيارة قريبة إلى لبنان

جاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ونظيره اللبناني المنعقد حاليًا بقصر الرئاسة |الاتحادية|.يذكر أنه وصل صباح اليوم الاثنين، رئيس لبنان للقاهرة في زيارة رسمية على رأس وفد رسمي يضم وزراء الخارجية والمغتربين جبران باسيل، المالية على حسن خليل، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الاقتصاد والتجارة رائد خوري، الدولة لشئون رئاسة الجمهورية بيار رفول والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في مصر أنطوان عزام.