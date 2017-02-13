أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته في قيادة ميشال عون الرئيس اللبنانى، وقدرته في تعزيز الاستقرار في بلاده

وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني، أن لبنان الحر يعد عامل قوة للمنطقة العربية واستقراره مهم لأمن المنطقة.وأوضح أنه اتفق مع الرئيس اللبنانى، على تعزيز التعاون المشترك بين مصر ولبنان في القارة الأفريقية.