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السيسي: لبنان الحر يعد عامل قوة للمنطقة العربية
13
فبراير
2017
13:49 PM
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته في قيادة ميشال عون الرئيس اللبنانى، وقدرته في تعزيز الاستقرار في بلادهوأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني، أن لبنان الحر يعد عامل قوة للمنطقة العربية واستقراره مهم لأمن المنطقة.وأوضح أنه اتفق مع الرئيس اللبنانى، على تعزيز التعاون المشترك بين مصر ولبنان في القارة الأفريقية.
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