أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن مصر قادرة على مواجهة الإرهاب والتطرف، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين

وأضاف عون أن القاهرة وبيروت عانتا من الإرهاب خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا على أهمية دور اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي.