رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنظيره اللبناني ميشال عون، لزيارته لمصر، مجددًا التهنئة للبنان على إتمام الاستحقاق الدستورى وتشكيل حكومة جديدة واختيار ميشيل عون رئيسا جديدا للبلاد

وأكد خلال مؤتمر صحفى مع نظيره اللبنانى، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان في جميع المجالات.