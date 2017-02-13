أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ولبنان في القارة الأفريقية

وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني، أن مصر تثق في أن قيادة الرئيس ميشال عون ستعزز من قدرة لبنان على مواجهة التحديات.