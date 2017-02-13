قال طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، إنه يجب العمل على خفض معدل المواليد بنحو 85 ألف مولود، مشيرا إلى أن ذلك مسئولية قطاعات كثيرة في الدولة خاصة تنظيم الأسرة

وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «on live»، أن مصر بحاجة إلى خفض المواليد بصورة أكثر من الحالية، موضحًا أنه يجب ألا يزيد معدل المواليد عام 2020 عن مليون طفل، وفي عام 2030 نحتاج ألا يزيد عن المعدل أيضا عن مليون و800 ألف مولود، مضيفا أن هناك زيادة في عدد المواليد تقدر بـ2.3%.