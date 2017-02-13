أحيت، اليوم الإثنين، فضائية «On live»، ذكرى قصف الغارات الأمريكية لملجأ العامرية ببغداد في 13 فبراير 1991

يوم 13 فبراير 1991، في الساعة الرابعة والنصف فجرًا قصفت طائرة أمريكية الملجأ رقم 25 في حي العامرية غرب مدينة بغداد، ونَفَذَت القنبلة الثانية للطابق الأرضي حيث ينام المقيمون بالملجأ، ووقع انفجارًا هائلًا واندلع حريق ضخم، وكانت الأبواب مغلقة فلم يدخل أو يخرج أي أحد حيث صممت جدران الملجأ لتعزل من هم بالداخل، حيث تم حبسهم ليلقوا حتفهم بالموت حرقا.450 شخصًا لقوا حتفهم، منهم 261 امرأة، و52 طفلا رضيعا، أصغرهم طفل عمره 7 أيام، إضافة إلى 26 مواطنًا عربيًا.