اخبار مصر
-
رياضة
- الزمالك يرفض تمييز اللاعبين الأساسيين بمكافآت السوبر
- 17 فبراير.. منتخب كينيا يصل القاهرة لمواجهة «الشباب» وديا
- مرتضى منصور: «رفضت متابعة ركلات ترجيح في السوبر مع الأعضاء»
- السعيد يصعب مهمة الأهلي أمام الإسماعيلي
- عودة الدوري- تعرف على أهم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة
- مرتضى منصور يلوم لاعبي الأهلي بسبب ميداليات السوبر
- الأهلي يلتقي سموحة بدوري سيدات السلة.. اليوم
- «كوبر» يطالب بانطلاق الدوري بالموسم المقبل منتصف أغسطس
- الزمالك يلتقي النصر في دوري «سيدات الطائرة»
- أحمد مرتضى.. الجندي المجهول في فوز الزمالك بالسوبر
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. «On live» تحيي ذكرى قصف ملجأ العامرية في بغداد
13
فبراير
2017
12:48 PM
أحيت، اليوم الإثنين، فضائية «On live»، ذكرى قصف الغارات الأمريكية لملجأ العامرية ببغداد في 13 فبراير 1991يوم 13 فبراير 1991، في الساعة الرابعة والنصف فجرًا قصفت طائرة أمريكية الملجأ رقم 25 في حي العامرية غرب مدينة بغداد، ونَفَذَت القنبلة الثانية للطابق الأرضي حيث ينام المقيمون بالملجأ، ووقع انفجارًا هائلًا واندلع حريق ضخم، وكانت الأبواب مغلقة فلم يدخل أو يخرج أي أحد حيث صممت جدران الملجأ لتعزل من هم بالداخل، حيث تم حبسهم ليلقوا حتفهم بالموت حرقا.450 شخصًا لقوا حتفهم، منهم 261 امرأة، و52 طفلا رضيعا، أصغرهم طفل عمره 7 أيام، إضافة إلى 26 مواطنًا عربيًا.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
السيسي: تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ولبنان «ضرورة»
بالفيديو.. توفيق: يجب ألا يزيد معدل المواليد عن مليون طفل عام 2020
بالفيديو.. أطرف ردود الشباب على «شبيك لبيك تطلب إيه»
بالفيديو.. عم محمد «عجوز» مصاب يعول أسرة.. و«المعاش» حلمه الوحيد
بالفيديو.. «وردة» تهرب من جحيم زوجها إلى مسح الأحذية بأرصفة الدقي
بالفيديو.. مراسم الاحتفال بوصول الرئيس اللبناني إلى الاتحادية
بالفيديو.. لحظة استقبال الرئيس اللبناني بـ«الاتحادية»
بالفيديو.. وزير الصناعة يستقبل الرئيس اللبناني
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع