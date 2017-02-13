أحضر الإعلامي عمرو أديب، عربة كبدة |عز المنوفي| الشهيرة، في ستوديو برنامج |كل يوم|، المذاع على قناة |أون إي|

وقال |أديب| خلال تقديمه برنامج كل يوم المذاع على فضائية |أون أي|: |عائلة أديب كلها أضاعت هدومها على عربية عز المنوفي، والراجل كبدته عظيمة|.