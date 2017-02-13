اشتكت فتاة للإعلامي أسامة منير، أنها مرتبطة بشخص منذ 4 سنوات، رغم أنها على علم بزواجه، قائلة: |تركني وترك زوجته وسافر بحجة البحث عن عمل جيد|

وأضافت خلال اتصال هاتفي لبرنامج |أنا والنجوم وهواك|، المذاع عبر محطة |نجوم إف إم|: |بحبه ومقدرش على بعاده وهو فاهم ده وبيضغط عليّ|.وعلق الإعلامي على حديث الفتاة قائلا: |ماينفعش تقولي عليه راجل يتحب، هو مش راجل وإلا مكنش يستغلك|.