القاهرة- مصراوي: وعلق |شلبي| على لقطة رصدتها الكاميرا لـ |أيسل| في المدرجات خلال المباراة قائلاً |وآدي التاج، معرفش ده تاج إيه، أهو تاج والسلام، إحنا منعرفش هنا غير السلطانية|

وتعليقاً منها على |سخرية| شلبي، كتبت أيسل تعليقاً على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي |فيسبوك|: |دا جهل مش أكتر لأني كنت لسه امبارح في نفس القناة|.

وقال شلبى خلال برنامجه |مساء الأنوار| المذاع على قناة |on sport| ، : |وأنا بعلق على مباراة السوبر جت صورة بنت جميلة، وأنا أقسم بالله ماكنت عارف هى مين، لكن بعد كده عرفت، والبنت ردت فى المواقع بكلام محترم وشيك جداً، علشان كده لازم أعتذر لها على الهواء|.

ومن جانبها تقبلت أيسل خلال تصريحاتها لبرنامج |مساء الأنوار| عبر شاشة |أون سبورت| اعتذار | شلبى|، قائلة: |العفو والله حضرتك في منزلة والدى|.

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