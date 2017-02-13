-
رياضة
- مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والمصري الممتاز
- استريا لاعب الدومنيكان يحرز لقب بطولة الاكوادور للتنس
- أزمة بسبب نقل مقر الاتحاد الإفريقي للسلة من القاهرة.. وجهات عليا تستفسر!
- مدربو الدور الثاني.. سنة أولى وقيادة جديدة وتجربة أخرى (تقرير)
- تريزيجيه بعد هزيمة فريقه بالدوري البلجيكي: التحدي قادم
- ديميتروف يحرز لقب بطولة صوفيا للتنس
- صلاح يصنع هدفين في فوز روما وإنترناسيونالي ينتصر أيضا
- التشيك تتأهل لقبل نهائي كأس الاتحاد لفرق السيدات رغم غياب كفيتوفا
- اشبيلية يتخطى لاس بالماس بصعوبة ويستمر في المنافسة على اللقب
- فولفسبورج يهزم هوفنهايم ويضع حدا لهزائمه
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو- مدحت شلبي يعتذر لملكة جمال آسيا على الهواء
القاهرة- مصراوي: وعلق |شلبي| على لقطة رصدتها الكاميرا لـ |أيسل| في المدرجات خلال المباراة قائلاً |وآدي التاج، معرفش ده تاج إيه، أهو تاج والسلام، إحنا منعرفش هنا غير السلطانية|
وتعليقاً منها على |سخرية| شلبي، كتبت أيسل تعليقاً على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي |فيسبوك|: |دا جهل مش أكتر لأني كنت لسه امبارح في نفس القناة|.
وقال شلبى خلال برنامجه |مساء الأنوار| المذاع على قناة |on sport| ، : |وأنا بعلق على مباراة السوبر جت صورة بنت جميلة، وأنا أقسم بالله ماكنت عارف هى مين، لكن بعد كده عرفت، والبنت ردت فى المواقع بكلام محترم وشيك جداً، علشان كده لازم أعتذر لها على الهواء|.
ومن جانبها تقبلت أيسل خلال تصريحاتها لبرنامج |مساء الأنوار| عبر شاشة |أون سبورت| اعتذار | شلبى|، قائلة: |العفو والله حضرتك في منزلة والدى|.
التعليقات
المزيد في فيديوهات
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)